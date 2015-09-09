З 1 жовтня припиняється фінансування запорізького "Металурга"

Про це йдеться в офіційній заяві клубу.

Так, повідомляється, що з 1 жовтня 2015 року відбудеться повна зупинка фінансування клубу, який існує з 1935 року.

"Футбольний сезон 2014-2015 років характеризувався стрімко мінливій соціально-політичній ситуацією в країні, що не могло не позначитися на стані справ у клубі.

З одного боку, з моменту придбання футбольного клубу новими власниками, була проведена велика робота з його розвитку. Проведена реорганізація та кадрові посилення серед тренерського складу, а також серед адміністративно-управлінського персоналу. Була поліпшена матеріально-технічна база для проведення навчально-тренувального процесу команди.

В результаті спільних зусиль всіх підрозділів ПФК "Металург" Запоріжжя за підсумками минулого сезону команда зайняла сьоме місце в Чемпіонаті України, що є успішним результатом системної і скоординованої роботи всього колективу клубу.

При цьому весь цей час фінансова діяльність клубу носила дотаційний характер.

Ситуація багаторазово ускладнилася в умовах загострення економічної і політичної криз в Україні, що створило додаткові проблеми у фінансуванні, зміст і подальший розвиток клубу, аж до загрози його існуванню.

У зв'язку з вищевикладеним, вважаємо за необхідне повідомити про відсутність економічної доцільності подальшого розвитку клубу в ситуації, що склалася, а також про зупинення його фінансування з 1 жовтня 2015 р.

Звертаємося до всіх, кому не байдужа доля футбольного клубу, взяти під своє шефство ПФК "Металург" Запоріжжя на будь-яких умовах", - йдеться у заяві ФК "Металург" Запоріжжя.

Нагадаємо, після 6 зіграних турів в українській Прем'єр-лізі "Металург" з 2 очками йде на останньому місці в турнірній таблиці.