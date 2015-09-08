"Шахтар" не буде проводити у Львові матчі Прем`єр-ліги - ЗМІ
17:18, 08 вересня 2015Спорт
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Донецький "Шахтар" більше не планує проводити матчі української Прем`єр-ліги у Львові.
"Шахтар" буде приймати у Львові лише суперників у єврокубках / shakhtar.com
Про це повідомляють джерела Чемпіона в УПЛ.
"Львів-Арена" був домашнім стадіоном "Шахтаря" у домашніх матчах чемпіонату України протягом минулого сезону й на початку нинішнього.
Разом з тим, львівська арена залишиться домашнім стадіоном "гірників" у Лізі Чемпіонів. На 30 вересня у Львові запланована гра з ПСЖ.
Свій наступний матч в УПЛ "Шахтар" проведе зі "Сталлю" (Дніпродзержинськ) на стадіоні ім. Баннікова у Києві.
Окрім того, також планується залучити у якості домашньої арени стадіон "Ювілейний" у Сумах.
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