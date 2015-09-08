"Шахтар" не буде проводити у Львові матчі Прем`єр-ліги - ЗМІ

Про це повідомляють джерела Чемпіона в УПЛ.

"Львів-Арена" був домашнім стадіоном "Шахтаря" у домашніх матчах чемпіонату України протягом минулого сезону й на початку нинішнього.

Разом з тим, львівська арена залишиться домашнім стадіоном "гірників" у Лізі Чемпіонів. На 30 вересня у Львові запланована гра з ПСЖ.

Свій наступний матч в УПЛ "Шахтар" проведе зі "Сталлю" (Дніпродзержинськ) на стадіоні ім. Баннікова у Києві.

Окрім того, також планується залучити у якості домашньої арени стадіон "Ювілейний" у Сумах.