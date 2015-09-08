"Дніпро" став найбільш прогресуючою командою року в європейському футболі

Європейська асоціація клубів (ЕСА) підвела підсумки сезону 2014/15 і визначила лауреатів власної премії в чотирьох номінаціях, відзначивши серед інших дніпропетровський "Дніпро", повідомляє Goal.com.

Кращою командою року визнана іспанська "Барселона", яка зробила в минулому сезоні своєрідний хет-трик. Підопічні Луїса Енріке зуміли виграти Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії і національний Кубок. Крім того, "Барселона" також виграла Суперкубок УЄФА. А поразка в Суперкубку Іспанії від "Атлетика" з Більбао ніяк не вплинула на підсумкове рішення ЄСА.

Приз "Прогрес року" було вручено дніпропетровському "Дніпру", який сенсаційно вийшов у фінал другого за значимістю єврокубка - Ліги Європи.

Англійський "Арсенал" отримав нагороду в номінації "Програма соціальної відповідальності". Клуб відзначено за роботу з молоддю в Лондоні.

Приз у четвертій заключній номінації буде вручено естонській "Левадії" (Таллінн) за програму "Разом ми рухаємося", спрямовану на поліпшення доступності стадіону для слабозорих вболівальників, які потребують допомоги собак. Тепер такі вболівальники зможуть підтримувати улюблену команду безпосередньо на стадіоні.