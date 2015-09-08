Український борець Тимченко виборов бронзу Чемпіонату світу

В Лас-Вегасі (США) стартував чемпіонат світу з боротьби, де в перший же день у змаганнях греко-римського стилю у ваговій категорії до 98 кг медаль завоював українець Дімітрій Тимченко, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українець у матчі за бронзу здолав румунського спортсмена Аліна Алексуса-Чураріу з рахунком 4:2. Раніше, єдиної поразки в цей день Тимченко зазнав від майбутнього чемпіона світу Артура Алексаняна з Вірменії, програвши в чвертьфіналі з рахунком 1:10.

У фінальній сутичці Алексанян був сильнішим за Гасема Резаї з Ірану - 3:0. Другу бронзову медаль завоював Іслам Магомедов з Росії.

В інших вагових категоріях чемпіонами світу в перший день турніру стали Роман Власов (Росія, 75 кг) і Франк Штеблер (Німеччина, 66 кг).

Чемпіонат світу з боротьби проходить в США з 7 по 12 вересня.