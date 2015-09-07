Збірна України програла третій матч поспіль на Євробаскеті

У Ризі (Латвія) завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу, в якому збірна України зустрічалася з командою Естонії і програла з рахунком 71:78, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вирішальною в цьому матчі стала третя чверть.

Українці, які вважалися до початку гри фаворитами обережно провели стартовий відрізок, який виграли з мінімальним рахунком 15:14. А в другій чверті зуміли створити собі непоганий заділ у рахунку - 23:14, довівши загальну перевагу до "+10".

Втім, після перерви суперники помінялися ролями і естонці протягом однієї 10-хвилинки не тільки вирівняли гру, але і, в свою чергу, створили перевагу "+6" - 22:6. А в заключному ігровому відрізку вже прибалтійська команда впевнено утримувала свою перевагу і навіть наростила її - 28:27 за підсумками чверті і 78:71 за підсумками матчу.

Кращим гравцем у складі команди, що програла в цей вечір став американець з українським паспортом Джером Рендл, на рахунку якого 22 очка. У Алекандра Мішули 11 балів, Ігоря Зайцева - 10.

Таким чином, у збірної України 3 поразки в 3 матчах і одноосібне останнє місце в групі D (раніше українці програли командам Литви та Чехії). У всіх інших колективів вже є, мінімум по одній перемозі. 9-10 вересня українці проведуть матчі з командами Латвії та Бельгії (у обох збірних на рахунку по 2 перемоги та 1 поразці). Для виходу в плей-офф - 1/8 фіналу - збірній України необхідно вигравати обидва матчі і сподіватися на осічки суперників в інших матчах групового етапу.

Згідно з регламентом змагань, 6 команд в групі проводять круговий турнір - по п'ять ігор. Чотири кращі команди виходять з групи в плей-офф, де продовжують боротьбу за медалі.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2015 проходить з 5 по 20 вересня.