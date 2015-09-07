УЄФА побудує в Херсоні стадіон для проведення матчів сімферопольської "Таврії" в українській Прем'єр-лізі

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), в рамках програми «Хет-Трик», профінансує будівництво стадіону у Херсоні, який стане домашньою ареною сімферопольської «Таврії», повідомляє офіційний сайт кримського клубу.

З наступного сезону «Таврія» відновить виступ в українській Прем'єр-лізі і буде проводити домашні матчі на цій арені.

Програма «Хет-Трик» існує з 2003 року і повністю фінансується за рахунок доходів УЄФА з чемпіонатів Європи з футболу. В рамках цієї програми, УЄФА інвестує в будівництво стадіонів, навчально-тренувальних центрів та академій.

За цією програмою в 13-ти областях України вже будуються стадіони місткістю до 1000 посадочних місць, з адмінбудівлею, освітленням і стоянками для автомобілів. У деяких випадках можливе будівництво більш місткого стадіону, як, наприклад, у Житомирі, де будується 5-тисячник за 10 млн євро. Схожий стадіон повинен з'явитися і в Херсоні на базі зруйнованого стадіону «Спартак» — там планується зробити не тільки стадіон, який відповідає вимогам Прем'єр-ліги, але і невеликий повнорозмірний стадіон з штучним покриттям для команд U-21 та U-19, а також для проведення міських та обласних змагань.

Програма «Хет-Трик» передбачає передачу землі під стадіон у власність обласної федерації футболу. Як тільки це питання буде вирішено — почнеться будівництво/реконструкція стадіону «Спартак», який менш ніж через рік повинен прийняти матчі української Прем'єр-ліги.