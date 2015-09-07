Євробаскет-2015, 3-й тур, Україна - Естонія: онлайн-відеотрансляція

Сьогодні в Ризі (Латвія) проходить матч 3-го туру чемпіонату Європи з баскетболу, в якому збірна України зустрічається з командою Естонії.

Збірна України на нинішньому чемпіонаті вже програла два стартові матчі і не має права втрачати очки у грі з одним із аутсайдерів групи. Якщо українці з мінімальною різницею програли фаворитам з Литви (68:69), а потім поступилися команді Чехії "-14" (64:78), то естонці обидва стартові матчі програли з більшою різницею - "-23" Чехії (57:80) і "-29" Бельгії (55:84). І в турнірній таблиці вони знаходяться на останньому місці саме через різницю очок.

"Ми сильніше естонців і, відповідно, повинні їх перемагати", - заявив перед початком цієї зустрічі гравець збірної України та естонського клубу "Калев" (Таллін) Павло Крутоус.

На котируваннях бкмекерских контор фаворитом у цьому матчі також є збірна України, ставки на перемогу якої приймаються з коефіцієнтом 1,27 до 1. Перемога збірної Естонії розцінюється букмекерами з імовірністю 4,10 до 1, а нічия - 14.00 до 1.

Матч Україна - Естонія розпочнеться о 21.30 за київським часом. ТВ-трансляцію матчу проводить телеканал "2+2".