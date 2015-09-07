Тенісист Стаховський не зіграє в матчі Кубка Девіса за збірну України вперше за 11 років

Український тенісист Сергій Стаховський, який є другим номером національної збірної, не візьме участь у матчі Кубка Девіса Литва - Україна, повідомляється в Twitter спортсмена.

"Мені дуже прикро, що я не зможудопомогти Україні в матчі проти Литви. 11 років я безперервно захищав честь України", - написав Стаховський.

Раніше стало відомо, що у матчі також не візьме участь найкращий тенннисист України Олександр Долгополов, який отримав травму під час Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Матч Кубка Девіса Литва - Україна відбудеться 18-20 вересня.