Українська призер Олімпіади-2012 легкоатлетка Бризгіна повернулася після дискваліфікації

В Падуї (Італія) відбувся один з найпопулярніших турнірів у світовому і європейському легкоатлетичних календарях, де українка Єлизавета Бризгіна вперше вийшла на старт після дворічної дискваліфікації, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Бронзовий призер Лондона-2012 в естафеті 4х100 метрів виступила в індивідуальному забігу на 100 метрів де посіла 8-е місце (12,22 секунди). Олеся Повх на цій дистанції була п’ятою (11,62 с)., а перемогу здобула Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс з Ямайки (10,98 с).

Окрім того, на турнірі в Італії Максим Богдан виграв змагання з метання списа. Найвдалішою у виконанні українця стала п’ята спроба, в якій він відправив снаряд на 77,88 м. А в секторі зі стрибків у довжину Христина Гришутина фінішувала третьою (6,41 м). Найкращий результат належав росіянці Юлії Підлужній (6,53 м).

Бризгіна була дискваліфікована після ЧС-2013, що відбувався у Москві. В аналізах спорстменки виявили дростанолон, який підвищує витривалість. Дискваліфікація вступила в силу 28 серпня 2013 року. Результат українки на тому чемпіонаті світу - п'яте місце в півфіналі - був анулюваний.