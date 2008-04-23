Одна з кращих українських тенісисток змінить громадянство

Одна з найкращих українських тенісисток кримчанка Юлія ВАКУЛЕНКО прийняла рішення змінити українське громадянство на іспанське.

Про це йдеться в повідомленні Федерації тенісу України.

У своєму листі на адресу Федерації Ю.ВАКУЛЕНКО так пояснює своє рішення: "Я хочу вам повідомити, що після довгих роздумів я прийняла рішення взяти іспанське громадянство і грати під іспанським прапором. Оскільки я вже близько 10 років живу в Іспанії, і моя сім`я також живе там. Для мене це було дуже важке рішення, але сподіваюся, ви зможете зрозуміти і поважати його".

Віце-президент ФТУ Вадим САПРОНОВ, коментуючи ситуацію, зазначив: "На жаль, Україна не стала їй справжньою Батьківщиною. Не знайшлося людей у нашій країні, хто б своєчасно підставив їй плече, підтримав у важкий момент, коли цього вимагала ситуація. Ми обов`язково зробимо висновки для себе з цієї неоднозначної історії".

Ю.ВАКУЛЕНКО вже розпочала процес зі зміни громадянства. 24-річна кримчанка, котра на сьогодні посідає 41-е місце в світовому рейтингу WTА, розпочинала свій шлях у великому тенісі в Югославії.

Останні 10 років Ю.ВАКУЛЕНКО живе і тренується в іспанській Барселоні. Тенісистка має намір виступати за команду Іспанії в поєдинках Кубку Федерації і Олімпійських Ігор. Проте на Олімпіаду в Пекін вона не поїде - іспанська сторона не встигне внести тенісистку до заявки.