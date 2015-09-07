Тренер баскетбольної збірної України назвав гру команди на Євробаскеті потворною

Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін після поразки у надважливому матчі Євробаскету-2015 жорстко розкритикував свою команду, повідомляє Проспорт.

"Потворна гра, кепський настрій. Розбирали Чехію, були готові, але не виконали ті установки, які планували. Сьогодні настрій команди на гру серйозно відрізнявся від вчорашнього. Віддали дуже багато сил вчора, швидше за все, хлопці були спустошені. Ви бачили: дуже багато легких очок чехи забили. Ми пропустили лише три триочкових кидки, але програли боротьбу. У цьому основні причини поразки", - відзначив тренер.

"Мабуть хороша гра у матчі з Литвою зіграла негативну роль. Деякі подумали, що можна грати упівсили. Сьогодні не було віддачі. Це найстрашніше - не було віддачі. Були сплески, але вони були дуже короткими. Інша стартова п'ятірка завтра? Подивимося. Будемо розбирати гру. Поверхнево поговорили. Завтра вранці поговоримо більш предметно. Зараз стоїть питання: розбирати сьогоднішній матч або готуватися до завтрашнього дня. Треба розставити пріоритети", - додав керманич баскетбольної збірної в мікст-зоні після завершення поєдинку.

В неділю 6 вересня українці поступилися Чехії з рахунком 64:78. Ця поразка стала другою поспіль для команди на Євробаскеті. До цього українці поступилися збірній Литви.

Згідно з регламентом змагань 6 команд в групі проводять турнір в одне коло - по 5 матчів. 4 найкращі команди за підсумками турніру виходять в плей-офф, де й розігруються медалі та путівки на Олімпійський кваліфікаційний турнір до Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Євробаскет-2015 відбувається з 5 по 20 вересня.