Українка Беломоїна виграла бронзову медаль ЧС з маунтинбайку

Українка Яна Беломоїна завоювала бронзову медаль чемпіонату світу з маунтинбайку в Андоррі в найпрестижнішій дисципліні крос —кантрі, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Українка пропустила вперед лише Паулін Фаррен-Прево з Франції, яка разом з цією перемогою на даний момент володіє відразу чотирма титули чемпіонки світу у різних дисциплінах жіночого велоспорту, та Ірину Калентьєву з Росії.

"Я дійсно щаслива. Бронзова медаль на чемпіонаті світу — це фантастика. Це був мій найкращий день. Спасибі всім за вашу підтримку", — сказала Яна після фінішу. Крім Беломоїноі у гонці крос-кантрі також взяли участь Ірина Попова (34-е місце) та Наталія Кромпець (35-е місце). Те, що дівчата фінішували на такій складній трасі, вже є хорошим результатом.

У чоловіків в гонці крос-кантрі очікувано переміг швейцарець Ніно Шуртер, який у боротьбі за перше місце лише на десять секунд випередив сильного француза Жульєна Абсалона. Третім став не менш сильний чех Ондрей Цинк, який зміг впоратися з натиском досвідченого німця Мануеля Фумича, що став четвертим. Крім того, в гонці стартували двоє українців. Сергій Рисенко зайняв у фінішному протоколі 65-е місце, Дмитро Титаренко — 81-ю позицію. Втім, ні Рисенко, ні Титаренко до фінішу не дісталися — заключну межу гонки побачили лише 63 спортсмена з 98.

Протягом останніх декількох років Беломоїна є лідером національної збірної з маунтинбайку, показує стабільно високі результати на міжнародних стартах, постійно потрапляючи в десятку найсильніших на змаганнях найвищого рівня. На складній трасі в Андоррі Беломоїна показала все, на що вона здатна. Лідер української збірної була навіть лідером по ходу гонки, чітко показавши, що вона йде на медаль. При цьому, Беломоїна ще перед від'їздом в Андорру знала, що траса чемпіонату світу їй підходить за своїми характеристиками, і багато фахівців прогнозували по-справжньому хороший результат.