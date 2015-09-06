Євробаскет-2015, 2-й тур Україна - Чехія: відеотрансляція

Сьогодні проходить 2-й тур чемпіонату Європи з баскетболу, в рамках якого в Ризі (Латвія) грають збірні України та Чехії.

У цьому матчі зустрічаються команди, які займають 1-е і 4-е місця в попередній турнірній таблиці змагань.

Якщо українці напередодні зазнали прикрої поразки з мінімальним рахунком від збірної Литви (68:69), то збірна Чехії, навпаки, розтрощила опонентів з Естонії з рахунком 80:57 і за рахунок кращої різниці очок стала лідером групи. Українці ж, через мінімальну поразку, є кращими з команд-невдах першого дня змагань.

Незважаючи на статус одного з фаворитів групи збірної Чехії, українцям необхідно набирати очки і намагатися забезпечити собі місце в 4-ці найсильніших і потрапляння в плей-офф. Друга поразка поспіль буде зовсім недоречною для команди Євгена Мурзіна.

Згідно з регламентом змагань, на груповому етапі 6 команд проводять круговий турнір - по 5 ігор. Чотири кращі збірні потрапляють в плей-офф, де і продовжать боротьбу за медалі чемпіонату Європи, а також путівки в Олімпійський кваліфікаційний турнір до Ігор-2016.

Трансляція матчу Україна - Чехія розпочнеться о 23.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".