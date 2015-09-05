Збірна України програла Литві стартовий матч Євробаскету

У Ризі (Латвія) завершився матч першого туру чемпіонату Європи з баскетболу, в якому збірна України зустрічалася з командою Литви і програла з мінімальним рахунком 68:69, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українці невдало розпочали матч і програли стартову чверть з різницею в 7 очок - 12:19. Саме цей відрізок гри і став вирішальним у матчі. Надалі українці спочатку вирівняли ситуацію на майданчику (14:14 у другій чверті), а потім і зовсім перехопили ініціативу. Після великої перерви підопічні Євгена Мурзіна мали перевагу і виграли обидві чверті - 19:17 і 23:19. Щоправда, наздогнати суперника українцям так і не вдалося.

Кращим гравцем матчу у складі українців став Кирило Фесенко, на рахунку якого 19 очок. У Олександра Мішули 13 балів, Джерома Рендла - 12.

Завтра, 6 вересня, відбудеться матч 2-го туру Україна - Чехія.

Згідно з регламентом змагань, 6 команд в групі проводять круговий турнір - по п'ять ігор. Чотири кращі команди виходять з групи в плей-офф, де продовжують боротьбу за медалі.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2015 проходить з 5 по 20 вересня.