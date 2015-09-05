Як у Львові проходив марш українських та білоруських футбольних фанатів (фоторепортаж)

Більше тисячі українських та білоруських уболівальників взяли участь у спільному марші, скандуючи "Білорусь і Україна – назавжди!", "Слава Україні", "Живе Білорусь!".

Фани обох команд з українською та білоруською символікою, тримаючи попереду колони кількаметровий транспарант з написом "Братство. Сумління", пройшли спільним факельним маршем від Монумента слави на вулиці Стрийській до стадіону "Арена Львів".

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На багатьох білоруських уболівальниках були червоні светри з написом "Дзякую тобі Боже, што я не маскаль". Вони скандували "Разом і назавжди!" та під час ходи, яка супроводжувалася барабанним боєм, палили фаєри і димові шашки.

Колону супроводжували працівники поліції, порушень громадського порядку, за даними правоохоронців, не було.