Тренер збірної України Фоменко: "Не всі зрозуміли, що в другому таймі починаємо все спочатку"

Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко на післяматчевій прес-конференції прокоментував перемогу своєї команди над збірною Білорусі - 3:1, окремо наголосивши на невдалому другому таймі.

Зокрема, Фоменко зазначив: "Закінчився перший тайм, ми зайшли в роздягальню, розібрали помилки, які були в першій половині. Коли виходили на другий тайм – сказали хлопцям, що гра у другій половині буде складна для нас. Домовилися грати, як ніби рахунок 0:0, але не всі це зрозуміли. Були помилки".

Щодо видалення Гармаша - дві жовті картки за нестриманість і симуляцію, Фоменко зауважив: "Денис, звичайно, хлопець емоційний. Дуже переживає, що так вийшло. Думаю, що він зробить правильний висновок і зрозуміє, що емоції треба направляти в потрібне русло".

Коментуючи ж той факт, що Ярмоленко йдучи з поля відмахнувся від тренера, Фоменко сказав: "Це все емоції. Він не хотів, щоб його міняли. Але потрібно думати не тільки про сьогоднішній матч, але і про наступний. Ми вирішили його поберегти, щоб він не був виснажений".

Нарешті, розмірковуючи про наступний матч - проти збірної Словаччини - тренер зазначив: "У нас є ще два дні і напередодні гри ми будемо знати точну інформацію про їх стан".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України обіграла команду Білорусі з рахунком 3:1 в матчі відбіркового циклу Євро-2016. Наступний матч українці проведуть 8 вересня проти збірної Словаччини в гостях, в Жиліні.