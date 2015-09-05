Збірна України обіграла Білорусь у матчі відбору Євро-2016

У Львові завершився матч 7-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу 2016 року, в якому збірна України приймала команду Білорусі і виграла з рахунком 3:1.

Доля матчу була вирішена в першому таймі.

Українці дуже активно розпочали матч і вже на 7-й хвилині стартовий натиск увінчався голом. Після невдалого розіграшу кутового білорусами, гості не встигли повернутися в оборону. У свою чергу, Кравець підхопив м'яч пройшов до воріт і пробив точно в нижній кут воріт.

На 29-й хвилині господарі подвоїли свою перевагу. Шевчук прострілив вздовж лінії воріт, воротар гостей Горбунов дотягнувся до м'яча і намагався відбити, але потрапив в Ярмоленка. Андрієві ж залишалося лише влучити у порожні ворота - 2:0. А на 40-й хвилині гравець збірної Білорусі Сіваков завалив Кравця в своїй штрафній площі і господарі поля отримали право на пенальті. 11-метровий чітко реалізував Коноплянка - 3:0.

Після перерви українці прогнозовано зменшили темп і суперник одного разу скористався цим. Гол з пенальті забив Корніленко - 3:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, збірна України набрала 15 очок і продовжує претендувати на 1-2 місце в підсумковій турнірній таблиці групи та пряму путівку на чемпіонат Європи у Франції.

Наступний матч українці проведуть 8 вересня проти національної збірної Словаччини в гостях у Жиліні.