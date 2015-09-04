Українські тенісисти вибули з одиночних змагань US Open

У Нью-Йорку завершилися матчі третього кола Відкритого чемпіонату США з тенісу за участю представників України, в яких Сергій Стаховський програв Жо-Вілфріду Тсонга з Франції, а Еліна Світоліна поступилася Катерині Макаровій з Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Це були останні українські тенісисти, що залишалися в строю в одиночному турнірі.

Першою свій матч проводила Світоліна, яка протистояла Макаровій на Центральному корті їм. Артура Еша стадіону в Нью-Йорку. Українка за 1 годину 57 хвилин поступилася з рахунком 3:6, 5:7.

У другому сеті Світоліна також програвала, відігралася з рахунку 1:3, потім повела (5:4), але не реалізувала сетбол на подачі Макарової. А коли російська тенісистка подавала на матч, українка відіграла 2 матчболи, заробила брекпойнт, але розвинути успіх знову не змогла.

У свою чергу, Стаховський свій матч програв французу Тсонга у трьох партіях за 2 години 3 хвилини - 3:6, 5:7, 2:6.

Відкритий чемпіонат США - четвертий і останній у сезоні турнір серії «Великого шолома». У цьому році він проходить з 1 по 13 вересня. Загальний призовий фонд змагань складає 42,3 млн. доларів.