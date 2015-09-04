"Шахтар" у зимове міжсезоння візьме участь у престижному турнірі Florida Cup

У січні «гірники» відправляться в США, де поряд з сильними командами Німеччини і Бразилії в рамках підготовки в період зимового міжсезоння «Шахтар» візьме участь у турнірі Florida Cup, повідомляє прес-служба клубу.

Турнір пройде з 9 по 21 січня у Флориді, США. У турнірі візьмуть участь також «Шальке», «Байєр», «Корінтіанс», «Флуміненсе», «Атлетико Мінейро» і «Інтернасьональ».

"Ми дуже раді брати участь у такому престижному турнірі. Це великий крок вперед в плані нашого міжнародного зростання як клубу. США стає все більш важливим і одним з ключових міжнародних футбольних ринків. Ми дуже раді представляти Україну на цій арені і познайомити нову аудиторію з ФК «Шахтар», - зазначив Сергій Палкін, генеральний директор ФК «Шахтар».

У свою чергу, генеральний директор Florida Cup і в минулому професійний футболіст Рікардо Віллар підкреслює: "Наша мета – перетворити в січні Флориду в центральне місце проведення передсезонної підготовки найбільш відомих міжнародних клубів. Florida Cup служить ідеальною платформою для клубів, які хочуть розширити міжнародну географію своїх брендів розвивається на футбольному ринку, шукаючи оптимальні умови підготовки у світлі якісної міжнародної конкуренції".

В січні 2015 року турнір Florida Cup транслювався в прямому ефірі в 127 країнах світу з охопленням понад 430 млн осіб. У січні 2016 року, за словами організаторів турніру, географія показу може бути ще більше.

Турнір організовується компаніями Disney Sports Enterprises і 2SV Sports.