Стрибун у висоту Бондаренко зайняв 2-е місце на етапі "Діамантової ліги" в Цюріху

Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко (срібний призер чемпіонату світу-2015 з легкої атлетики) посів 2-е місце на етапі "Діамантової ліги" в Цюріху (Швейцарія), повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Українець завершив змагання з результатом 2,30 м, випередивши за спробами китайця Чжана Гуовея, який став 3-м.

Переміг лідер світового сезону катарець Мутаз Есса Баршим (2,32), який взяв реванш за невдачі на чемпіонаті світу в Пекіні, де був лише четвертим.

Чинний чемпіон світу канадець Дерек Дрюін завершив змагання з результатом 2,19 м. Ще один українець Андрій Проценко зайняв 4-е місце, подолавши планку на висоті 2,23 м.

Баршим став переможцем і в загальному заліку «Діамантової ліги». Бондаренко в цьому сезоні не боровся за перемогу, тому що через травми пропустив багато етапів.

Другий фінальний етап «Діамантової ліги» відбудеться 11 вересня в Брюсселі (Бельгія).