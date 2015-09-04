Ярославський розглядає можливість купівлі футбольного клубу "Металіст"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярославський заявив у Харкові під час економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи планує він повернути собі «Металіст», Ярославський сказав: «звичайно».

На уточнююче запитання, коли бізнесмен планує це зробити, він сказав: «це секрет. Не поспішайте, дайте мені перепочити».

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Ярославський заявив, що складає з себе повноваження президента ФК «Металіст» і передає зобов'язання з фінансування клубу іншому інвестору.

У лютому 2013 року президентом ФК «Металіст» став новий власник клубу, головний бенефіціар групи компаній «Газукраїна» Сергій Курченко, який зараз перебуває у міжнародному розшуку.