Запорізький "Мотор" виграв Суперкубок України з гандболу

У Запоріжжі відбувся перший в історії українського гандболу розіграш Суперкубка, де в протистоянні двох запорізьких команд "Мотор" виграв у ЗТР з рахунком 26:25, повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.

"Мотор" вів у рахунку протягом більшої частини гри. Зокрема, команда вигравала після першого тайму (17:15), а у другій 30-хвилинці дозволила супернику скоротити розрив до мінімуму, але втримала перемогу.

Кращим бомбрадиром у складі переможців у цьому матчі став Сергій Бурка, на рахунку якого 7 голів. Крім того, у "Мотора" відзначилися Айвенас Малашинскас (забив 6 голів) та Сергій Шельменко (5).

Після матчу головний тренер ГК «Мотор» Микола Степанець зазначив: «Спасибі організаторам за можливість показати себе двом найсильнішим клубам країни. Тим більше, що це дербі, яке завжди викликає підвищений інтерес у любителів гандболу. Погоджуся з Віталієм Натом (тренер ЗТР), гра дійсно хороша. Супернику спасибі! Зустріч з гідним супротивником, чудовий досвід для нас. Кілька разів у сьогоднішній грі відбувалася зміна лідера. Це дуже корисний досвід як в ігровому, так і в психологічному аспекті. За два тижні ми стартуємо в Лізі чемпіонів і ті помилки, які були допущені моїми гравцями сьогодні, в Лізі не прощаються. Будемо працювати над помилками, аналізувати і намагатися радувати своїх уболівальників перемогами в Лізі чемпіонів!»

Таким чином, «Мотор» (чемпіон і володар Кубка України-2015) підтвердив звання найсильнішої команди країни в грі з ЗТР (срібний призер минулого чемпіонату і фіналіст Кубка).