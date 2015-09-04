Збірна Литви з тенісу визначилася зі складом на матч Кубка Девіса проти України

Капітан збірної Литви з тенісу Римвідас Мугевічус оголосив склад команди на матч 1-го раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони проти команди України, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перший номер литовців – Рикардас Беранкіс – 78-я ракетка світу (211-й у парному рейтингу). Лайрінас Григеліс займає 245-е місце (239), Лукас Мугевічюс – 636-й (337), Давідас Сакініс – 1562 (в парному рейтингу відсутній).

Склад збірної України на цей матч поки не визначений. Зокрема, напередодні один з лідерів національної команди Сергій Стаховський зазначив: "Я розмовляв з капітаном збірної Михайлом Філімою. Він повідомив мені, що Долгополов через травму пропустить матч з Литвою. На даний момент, моя участь залежить від виступу у матчі Відкритого чемпіонату США в п'ятницю". Сьогодні Стаховський проводить гру 3-го кола US Open проти Жо-Вілфріда Тсонги з Франції. У разі, якщо українець виграє і потрапить в четверте коло змагань в Нью-Йорку (1/8 фіналу) у нього практично не буде часу для підготовки до гри Кубка Девіса.

Матч Литва - Україна відбудеться 18-20 вересня у Вільнюсі.