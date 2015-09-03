Тенісисти Стаховський і Світоліна вийшли в третій раунд US Open

У Нью-Йорку завершилася програма третього ігрового дня Відкритого чемпіонату США з тенісу, в рамках якого свої матчі виграли українці Сергій Стаховський і Еліна Світоліна, повідомляє офіційний сайт змагань.

Стаховський зустрічався у другому раунді зі співвітчизником Іллею Марченком і здолав опоонента в чотирьох партіях - 6:4, 7:6(2), 4:6, 6:4.

У наступному раунді Стаховському буде протистояти французький тенісист Жо-Вілфрід Тсонга.

У свою чергу, Світоліна досить легко обіграла Кайю Канепі з Естонії - 6:3, 6:4.

У наступному раунді нашої співвітчизниці належить зустрітися з росіянкою Катериною Макаровою, посіяною під 13 номером.

Сьогодні ввечері за київським часом, в рамках другого кола змагань Катерина Бондаренко зустрінеться з Симоною Халеп з Румунії (2-я ракетка світу), а Леся Цуренко буде протистояти уродженці Ташкента (Узбекистан) Варварі Лепченко, яка представляє зараз США.

Відкритий чемпіонат США - четвертий і останній у сезоні турнір серії «Великого шолома». У цьому році він проходить з 1 по 13 вересня. Загальний призовий фонд змагань складає 42,3 млн. доларів.