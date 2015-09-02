Київське "Динамо" оприлюднило заявку на Лігу чемпіонів

Київське "Динамо" подало офіційну заявку на Лігу чемпіонів сезону 2015/16, повідомляє прес-служба клубу.

Згідно зі списком, такі гравці будуть мати право виступати за київське «Динамо» на груповому етапі Ліги чемпіонів 2015/16.

Воротарі: 1. Олександр Шовковський, 23. Олександр Рибка

Захисники: 2. Даніло Сілва, 5. Антунеш, 6. Александар Драгович, 9. Микола Морозюк, 24. Домагой Віда, 27. Євген Макаренко, 34. Євген Хачеріді

Півзахисники: 4. Мігел, 8. Радосав Петрович, 16. Сергій Сидорчук, 17. Сергій Рибалка, 19. Денис Гармаш, 20. Олег Гусєв, 21. Ніко Кранчар, 25. Дерліс Гонсалес, 29. Віталій Буяльський, 88. Сергій Мякушко, 90. Юнес Беланда

Нападники: 10. Андрій Ярмоленко, 11. Жуніор Мораєс, 22. Артем Кравець, 81. Лукаш Теодорчик.

Щодо списку, то гравець може бути заявлений, якщо він народився 1 січня 1994 року або пізніше і числився в клубі безперервно протягом двох років з моменту настання 15-річчя та реєстрації в УЄФА. Гравці у віці 16 років можуть бути внесені в список B, якщо вони безперервно числись у своєму клубі протягом попередніх двох років.

По ходу сезону кожен клуб має право внести в список B необмежену кількість гравців. Список повинен бути наданий не пізніше півночі за центрально-європейським часом за день до конкретного матчу.

Як повідомляв УНІАН, згідно жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, "Динамо" потрапило у Групу G, де зіграє з англійським "Челсі", португальським "Порту" та ізраїльським "Маккабі".