Збірну України з художньої гімнастики на чемпіонаті світу представлять 8 спортсменок

В німецькому Штутгарті відбудеться світова першість з художньої гімнастики, на якій найкращі грації планети окрім нагород розіграють також і ліцензії на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба НОК України.

В Німеччині українська команда буде представлена своїм найсильнішим складом.

В індивідуальній першості нашу країну представлятимуть Анна Різатдінова, Елеонора Романова та Вікторія Мазур. У змаганнях з групових вправ виступатимуть Олена Дмитраш, Олександра Грідасова, Валерія Гудим, Євгенія Гомон та Анастасія Возняк.

Чемпіонат світу у Штуттгарті відбудеться з 7 по 13 вересня.