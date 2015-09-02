Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу з вільної боротьби

Збірна України з вільної боротьби вирушила до американського Лас-Вегасу, де відбудеться світова першість зі спортивної боротьби, повідомляє прес-служба НОК України.

Для борців цей чемпіонат світу стане також кваліфікаційним на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро.

У складі української команди до Америки вирушила й чинна чемпіонка світу з вільної боротьби Юлія Ткач, яка спробує захистити свій титул та здобути ліцензію на Ріо-2016.

Склад збірної України виглядає таким чином:

Жінки: Наталія Пульковська (48 кг), Лілія Горішна (51 кг), Тетяна Кіт (55 кг), Тетяна Лавренчук (58 кг), Оксана Гергель (60 кг), Юлія Ткач (63 кг), Аліна Махиня (69 кг), Оксана Ващук (75 кг).

Чоловіки: Микола Айвазян (57 кг), Василь Шуптар (61 кг), Тітал Джафарян (65 кг), Семен Радулов (70 кг), Олег Захаревич (74 кг), Ібрагім Алдатов (86 кг), Павло Олійник (97 кг), Ален Засєєв (125 кг).

Чемпіонат світу відбудеться з 7 по 12 вересня.