П'ять українських тенісистів зіграють у другому колі US Open

У Нью-Йорку сьогодні стартують матчі 2-го раунду Відкритого чемпіонату США з тенісу, де виступлять п'ять із семи українських тенісистів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матчі першого раунду успішно подолали Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Еліна Світоліна Катерина Бондаренко і Леся Цуренко.

На старті чоловічого одиночного турніру Стаховський обіграв Джона Міллмана з Австралії- 6:1, 3:6, 7:6 (3), 6:4, а Марченко змагався з Гаелем Монфісом з Франції, який не дограв матч через проблеми зі здоров'ям- 2:6, 6:4, 5:0, відмова Монфіса.

Цікаво, що у другому колі Стаховський і Марченко, згідно з жеребом, зіграють між собою. Таким чином, один з українців неодмінно потрапить у третє коло змагань.

У свою чергу, у жіночому турнірі Еліна Світоліна обіграла Єлизавету Кулічкову (Росія) - 6:1, 6:4, а Катерина Бондаренко легко здолала Юлію Путінцеву (Казахстан) 6:0, 6:3. Одну з найгучніших сенсацій першого кола створила Леся Цуренко, яка здолала 6-у ракетку світу Люсі Шафаржову з Чехії - 6:4, 6:1.

Крім того, двоє представників України вибули з боротьби вже на старті турніру. Олександр Долгополов не зміг дограти матч з Самюелем Гротом з Австралії - 6:4, 1:6, 5:7 - відмова Долгополова. А Катерина Козлова програла Бетані Маттек-Сендс (США) - 4:6, 3:6.

Відкритий чемпіонат США є останнім турніром року з серії "Великого шолома". Змагання в Нью-Йорку в цьому році проходять з 31 серпня по 13 вересня.