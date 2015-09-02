Матч відбіркового циклу Євро-2016 Україна - Білорусь обслужить бригада арбітрів з Ізраїлю
16:48, 02 вересня 2015Спорт
684
Визначилася бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі кваліфікації Євро-2016 Україна – Білорусь 5 вересня у Львові.
dynamo.kiev.ua
Арбітром матчу призначений 38-річний Ліран Ліані з Ізраїлю, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Асистентами арбітра будуть Давид Еліас Бітон і Нісан Давіді, додаткові асистенти – Оріль Гринфельд і Елі Хакмон. Резервний арбітр – Орен Борнштейн. Спостерігач арбітражу - Леван Паніашвілі (Грузія).
Ліран Ліані є арбітром ФІФА з 2010 року. Матчі за участю збірної України раніше не обслуговував.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter