Матч відбіркового циклу Євро-2016 Україна - Білорусь обслужить бригада арбітрів з Ізраїлю

Арбітром матчу призначений 38-річний Ліран Ліані з Ізраїлю, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Асистентами арбітра будуть Давид Еліас Бітон і Нісан Давіді, додаткові асистенти – Оріль Гринфельд і Елі Хакмон. Резервний арбітр – Орен Борнштейн. Спостерігач арбітражу - Леван Паніашвілі (Грузія).

Ліран Ліані є арбітром ФІФА з 2010 року. Матчі за участю збірної України раніше не обслуговував.