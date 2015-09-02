"Дніпро" придбав захисників з Хорватії і Бразилії в останній день трансферного вікна

В останній день трансферного вікна «Дніпро» поповнився двома новачками, повідомляє прес-служба клубу.

Дворічний контракт з клубом підписав хорватський захисник «Рієки» Іван Томечак, а ще одного гравця оборони, з бразильського «Фламенго», Андерсона Піко взято на рік в оренду.

Томечак виступатиме під 22-м номером, а Андерсон Піко — під 36-м

Іван Томечак за свою кар'єру виступав у клубах «Локомотив» Загреб, Хорватія (2007-2008), «Динамо» Загреб, Хорватія (2009-2013), «Рієка» Хорватія (2013-2015).

У чемпіонаті Хорватії провів 186 матчів, забив 22 голи.

У національній збірній Хорватії провів 1 матч. Дебютував 12 листопада 2014 року в грі Аргентина — Хорватія — 2:1.

Андерсон Піко за свою кар'єру виступав у командах «Греміо» (Бразилія (2007-2008, 2012-2013), «Фігейренше» Бразилія (2009), «Бразийленсе» Бразилія (2010), «Чапекоенсе» Бразилія (2013), «Фламенго», Бразилія (2014-2015).

У чемпіонаті Бразилії провів 92 матчі, забив 5 голів.