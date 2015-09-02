США подали заявку на проведення Олімпіади-2024 у Лос-Анджелесі

Про це повідомляється на сайті комітету, передає Лента.ру.

Заявка була схвалена радою директорів комітету та мером міста Еріком Гарсетті.

Про затвердження заявки, адресованій Міжнародному Олімпійському комітету, було оголошено за два тижні до закінчення строку, відведеного містам світу для висування.

Найбільше місто заходу Сполучених Штатів приєднається до гонки, в якій будуть також брати участь Париж, Рим, Будапешт і Гамбург. Американський Бостон вибув із списку кандидатів у липні.

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Лос-Анджелес вже приймав літні Олімпійські Ігри двічі — у 1932 і 1984 роках.

Вартість проведення ігор, у разі задоволення заявки, оцінюється попередньо в 6 мільярдів доларів, пише Los Angeles Times.

Вибори місця проведення Олімпіади — 2024 відбудуться влітку 2017 року. Найближчі літні Ігри пройдуть у 2016 році в Ріо-де-Жанейро, а Олімпіада 2020-го — в Токіо.