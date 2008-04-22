Круглий стіл «Євро-2012 в Україні: проблеми та підсумки першого року підготовки»

Який стан першого року підготовки до України до «Євро-2012»? Наскільки впливають на процес підготовки корупційні ризики? Чи існує небезпека того, що Україна може втратити право на проведення «Євро-2012»?

Ці питання стануть предметом обговорення на круглому столі «Євро-2012 в Україні: проблеми та підсумки першого року підготовки», який відбудеться 23 квітня 2008 р. з 14.00 – по 18.00 в конференц-залі готелю «Русь» (м. Київ, вул. Госпітальна, 4).

Передбачається участь в круглому столі голови Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу; міністра у справах сім’ї, молоді і спорту України; представників Федерації футболу України; органів місцевого самоврядування міст, де пройдуть матчі чемпіонату; представників громадських організацій; антикорупційних програм технічної допомоги та журналістів.

За підсумками круглого столу 24 квітня 2008 р. (четвер), з 10.00 – по 11.00 в УКРІНФОРМі (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16) відбудеться прес-конференція, на якій також будуть презентовані результати громадського моніторингу за процесом підготовки до проведення в Україні «Євро-2012».

В прес-конференції візьмуть участь:

Микола Чугаєвський - координатор Західноукраїнського Медіа-Центру «Нова журналістика»;

Ольга Машталер - координатор ГО «Антикорупційний комітет», Національна контактна група Transparency International в Україні, м. Київ;

Станіслав Федорчук - голова Регіонального благодійного фонду «Фонд соціальних досліджень», м. Донецьк.

Проект «Громадський моніторинг органів місцевої влади у сфері реалізації проектів із підготовки в Україні «Євро-2012» здійснюється Західноукраїнським медіа-центром «Нова журналістика» (м. Львів) за підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна», який здійснює компанія MSI за підтримки Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID) та корпорації «Виклики Тисячоліття» (MCC).

Партнером в проекті виступає ГО «Антикорупційний комітет» (Національна контактна група Transparency International в Україні).