Гендиректор "Зорі" не підтверджує перехід Хомченковського в іспанський клуб
15:58, 01 вересня 2015Спорт
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Генеральний директор ФК «Зоря» (Луганськ) Сергій Рафаїлов не підтвердив трансфер півзахисника команди Дмитра Хомченовського в клуб другого дивізіону чемпіонату Іспанії «Понферрадина».
Дмитро Хомченковський поки що залишається гравцем "Зорі" / footboom.com
Інформацію, опубліковану на офіційній сторінці в Twitter іспанської Ла Ліги, Рафаїлов прокоментував "Футбол 24".
— Дмитро Хомченовський на даний момент ще нікуди не перейшов, він – гравець «Зорі». Чи були переговори з іспанським клубом? Це питання без коментарів. Якщо щось відбувається в клубі, про це оголосить офіційний сайт «Зорі».
Ні на офіційному сайті "Зорі", ні на офіційному сайті "Понферрадини" інформації про перехід гравця на даний момент немає.
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