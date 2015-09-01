Гендиректор "Зорі" не підтверджує перехід Хомченковського в іспанський клуб

Інформацію, опубліковану на офіційній сторінці в Twitter іспанської Ла Ліги, Рафаїлов прокоментував "Футбол 24".

— Дмитро Хомченовський на даний момент ще нікуди не перейшов, він – гравець «Зорі». Чи були переговори з іспанським клубом? Це питання без коментарів. Якщо щось відбувається в клубі, про це оголосить офіційний сайт «Зорі».

Ні на офіційному сайті "Зорі", ні на офіційному сайті "Понферрадини" інформації про перехід гравця на даний момент немає.