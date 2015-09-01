Український футбольний арбітр Бойко отримав призначення на матч кваліфікації Євро-2016

Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з Сергієм Бойком провести відбіркову зустріч континентальної першості 2016 року між національними збірними командами Греції та Фінляндії, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Матч відбудеться 4 вересня о 21:45 за місцевим часом у Піреї (Греція).

Допомагатимуть Сергію Бойку асистенти Олександр Корнійко та Наталія Рачинська. Анатолій Жабченко та Сергій Березка візьмуть участь у цій грі у якості додаткових асистентів арбітра. Четвертий арбітр – Сергій Беккер. Спостерігач арбітражу – Паулюс Малжинскас (Литва).

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня національна збірна команда України також проведе кваліфікаційний матч чемпіонату Європи 2016 року. Суперником «синьо-жовтих» буде команда Білорусі. Матч відбудеться на стадіоні «Арена Львів» у Львові, початок гри – о 19:00.