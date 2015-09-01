Гравець "Зорі" Хомченковський перейшов до іспанської "Понферрадіни"

Півзахисник Дмитро Хомченковський, провівший останні 4 роки в луганській "Зорі", перейшов до іспанської "Понферрадіну", повідомляє офіційний твіттер La liga.

Команда виступає у другому за значущістю дивізіоні іспанського футболу, де за підсумками минулого сезону 2014/15 зайняла 7-е місце. Після 2-х турів нового сезону 2015/16 у "Понферрадини" 3 очки - 1 перемога і 1 поразка.

Цікаво, що ще напередодні, 30 серпня, Хомченковський провів повний матч у складі "Зорі" в матчі української Прем'єр-ліги проти київського "Динамо" (0:0).

Враховуючи той факт, що гравець не викликаний у збірну України на найближчі матчі відбору Євро-2016 проти Білорусі (5 вересня) та Словаччини (8 вересня) за новий клуб він може дебютувати вже 6 вересня - в грі чемпіонату Іспанії проти "Вальядоліда".