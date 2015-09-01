Богдан Бондаренко визнаний найкращим спортсменом України в серпні

Його особистий наставник та батько Віктор Бондаренко названий найкращим тренером останнього літнього місяця, повідомляє прес-служба НОК.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики, який відбувся в китайському Пекіні, український «висотник» здобув срібну медаль, яка стала найвагомішим досягненням в індивідуальних олімпійських дисциплінах серед усіх українських спортсменів протягом минулого місяця.

Богдан підкорив планку у 2,33 метри, забезпечивши собі другу сходинку на п’єдесталі пошани світової першості.

Два роки тому в рамках Всеукраїнської церемонії «Герої спортивного року-2013», яку щороку проводить Національний олімпійський комітет України, Богдан Бондаренко за перемогу на чемпіонаті світу-2013 був названий «Спортсменом року».