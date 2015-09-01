"Динамо" віддало Мбокані в оренду до англійського клубу

03:02, 01 вересня 2015
Спорт
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31 серпня ФК «Динамо» та клуб англійської Прем'єр-ліги «Норвіч Сіті» досягли угоди по нападнику Дьємерсі Мбокані.

Демьерси Мбокани забил один из голов в ворота

Про це повідомляє прес-служба Чемпіона України ФК "Динамо".

"Футбольний сезон 2015/16 він на правах оренди проведе в «Норвіч Сіті», по закінченню якої англійці мають першочергове право викупити трансфер гравця", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що воротар ФК «Динамо» (Київ) Максим Коваль на правах оренди в сезоні 2015/16 буде виступати за данський клуб «Оденсе».

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