"Динамо" віддало Мбокані в оренду до англійського клубу

Про це повідомляє прес-служба Чемпіона України ФК "Динамо".

"Футбольний сезон 2015/16 він на правах оренди проведе в «Норвіч Сіті», по закінченню якої англійці мають першочергове право викупити трансфер гравця", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що воротар ФК «Динамо» (Київ) Максим Коваль на правах оренди в сезоні 2015/16 буде виступати за данський клуб «Оденсе».