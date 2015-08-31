Фоменко напередодні відбіркових матчів Євро закликав гравців збірної грати на сто відсотків і бути мотивованими

Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко прокоментував хід підготовки до майбутніх матчів відбіркового циклу Євро-2016 проти команди Словаччини та Білорусі, розповівши за рахунок чого можна обіграти суперників на брифінгу для ЗМІ.

"Можу сказати, що якщо грати не на сто відсотків, не викладатися на повну і не бути мотивованим, то нічого не буде. Футбол – колективна гра, і в ній не може бути дрібниць", - зазначив Фоменко.

Говорячи про найближчого суперника - збірну Білорусі - тренер українців зазначив: "Безумовно, гра збірної Білорусі зазнала змін. У них зараз інший наставник і в зв'язку з цим у них змінилися принципи побудови гри. Якщо порівнювати з тією збірною, яка починала відбірковий цикл, зараз викликається шість-сім нових виконавців. Шість-сім нових гравців у складі. Тому можна сказати, що це нова збірна. Ми, виходячи з цього, будемо будувати свою підготовку, враховуючи сильні та слабкі сторони суперника".

А розмірковуючи про побоювання перед майбутніми матчами тренер поділився: "Звичайно, є моменти, які мене турбують. Наприклад, вчора багато футболістів проводили ігри за свої клуби в національному чемпіонаті. Ми тільки зібралися до обіду, поки у мене немає повної інформації про стан збірників. Думаю, пізніше ми отримаємо потрібну інформацію. Що стосується здоров'я гравців, їх підготовки, то більшість з викликані в національну команду, брали участь в єврокубках матчах і показали хорошу гру. Шкода, що «Зоря» покинула єврокубки. Вважаю, що сталося це незаслужено. Але футбол є футбол. Що стосується нашої підготовки, то постараємося використовувати ту інформацію, яка у нас є. І найкращим чином підготуватися до спарених матчів".

Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе два матчі відбору Євро 2016 - домашній проти команди Білорусі (5 вересня у Львові), і гостьовий з командою Словаччини (8 вересня У Жиліні).