Воротар "Динамо" Коваль проведе сезон в оренді у данському "Оденсе"
13:50, 31 серпня 2015Спорт
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Гравець проведе в чемпіонаті Данії один сезон.
Максим Коваль змінив "Динамо" на "Оденсе" / prosport.tsn.ua
Воротар ФК «Динамо» (Київ) Максим Коваль на правах оренди в сезоні 2015/16 буде виступати за данський клуб «Оденсе», повідомляє прес-служба "Динамо".
У нинішньому сезоні «Оденсе» після семи турів займає сьоме місце в Суперлізі Данії.
Сезон 2014/15 гравець провів у складі ужгородської "Говерли", до цього 4 сезони провів у складі "Динамо", де за основну команду зіграв 56 матчів, в яких пропустив 43 голи.
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