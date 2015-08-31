Воротар "Динамо" Коваль проведе сезон в оренді у данському "Оденсе"

Воротар ФК «Динамо» (Київ) Максим Коваль на правах оренди в сезоні 2015/16 буде виступати за данський клуб «Оденсе», повідомляє прес-служба "Динамо".

У нинішньому сезоні «Оденсе» після семи турів займає сьоме місце в Суперлізі Данії.

Сезон 2014/15 гравець провів у складі ужгородської "Говерли", до цього 4 сезони провів у складі "Динамо", де за основну команду зіграв 56 матчів, в яких пропустив 43 голи.