У Києві презентуватимуть стаціонарні спортивні майданчики

З 2 по 4 травня 2008 року на Майдані Незалежності біля стели відбудеться презентація нових стаціонарних ігрових комплексних спортивних майданчиків для міста Києва

Офіційне відкриття заходу відбудеться о 12 годині 2 травня 2008 року на Майдані Незалежності біля стели.

Запрошуються всі представники ЗМІ , і не тільки для освітлення цієї події, а й для прийняття безпосередньої участі в цій акції. Форма одягу – спортивна!

В програму цього фізкультурно-оздоровчого свята внесено чемпіонат першості серед учбових закладів районів міста Києва, спортивних клубів, серед фахівців різних професій та між родинами, а також абсолютна першість серед усіх бажаючих.

Захід відбувається за підтримки Національної ради з питань охорони здоров’я, адміністрації Києва ,силами спортивного клубу „ЮКА”

Lena@yuka.kiev.ua

www.yuka.kiev.ua

відповідальна особа:

куратор проекту Калянова Олена роб.тел/факс 270-60-18