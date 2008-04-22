У Києві презентуватимуть стаціонарні спортивні майданчики

12:36, 22 квітня 2008
Спорт
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З 2 по 4 травня 2008 року на Майдані Незалежності біля стели відбудеться  презентація нових стаціонарних ігрових комплексних  спортивних майданчиків для  міста Києва

Офіційне відкриття заходу відбудеться о 12 годині 2 травня 2008 року на Майдані Незалежності біля стели.

Запрошуються всі представники ЗМІ , і не тільки для освітлення цієї події, а й для прийняття безпосередньої  участі в цій акції. Форма одягу – спортивна!

В програму цього фізкультурно-оздоровчого свята внесено чемпіонат першості серед учбових закладів районів міста Києва, спортивних клубів, серед фахівців різних професій та між родинами, а також абсолютна першість серед усіх бажаючих.

 Захід відбувається за підтримки Національної ради з питань охорони здоров’я, адміністрації Києва ,силами спортивного  клубу „ЮКА”

Lena@yuka.kiev.ua

www.yuka.kiev.ua

відповідальна особа:

куратор проекту Калянова Олена роб.тел/факс 270-60-18

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