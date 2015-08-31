Українські боксери-юніори перемогли на турнірі на призи братів Кличків

У Бердичеві фінішував XVIII Міжнародний турнір з боксу класу «А» серед молоді на призи братів Кличків. У змаганнях брали участь боксери 1997-98 років народження в 10 вагових категоріях.

Українці завоювали в Бердичеві 23 медалі (7 золотих, 6 срібних і 10 бронзових). Серед наших співвітчизників переможцями турніру стали Мурат Сірожа (вагова категорія до 49 кг), Андрій Тишковець (52 кг), Артур Пригода (64 кг), Андрій Терегеря (69 кг), Влад Роленко (75 кг), Степан Грекул (81 кг) , В'ячеслав Гаврилюк (понад 91 кг).

Україна з 77 очками впевнено посіла перше місце у загальнокомандному заліку. Друга позиція дісталося Вірменії (6 медалей, серед яких одна золота і 16 очок). Третя - Литві (4 медалі, серед яких одна золота і 10 очок).

Кращим боксером турніру, який отримав спеціальний приз з рук директора фонду Кличко Аліни Носенко, став Андрій Терегеря.

За 17 років на рингу Бердичева проводили свої чоловічі розмови за допомогою жестів більше 1600 спортсменів, що представляють 32 країни світу, - зазначила Аліна Носенко. - Тут відточували свою майстерність олімпійські чемпіони Олександр Усик і Василь Ломаченко, призер Олімпійський ігор В'ячеслав Глазков, чемпіон світу Євген Хитров та багато інших боксерів, які на сьогоднішній день мають серйозні спортивні досягнення. Впевнена, що і нинішні змагання подарують світовому боксу нові імена.

Найтехнічнішим боксером турніру був визнаний представник Молдови Дорін Букша. Дорін переміг у ваговій категорії до 60 кг і отримав незвичайний трофей - величезну боксерську грушу. Приз глядацьких симпатій дістався українцеві Олегу Чулячееву. Почесний президент офіційного фан-клубу братів Кличків Сергій Алексєєв урочисто вручив Олегу подарунковий сертифікат на поїздку на бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі, який відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 24 жовтня.

"Вважаю, що для Олега такий подарунок буде хорошою мотивацією для нових звершень в рингу і житті, - зазначив Сергій Алєксєєв. - Турнір на призи братів Кличків вже 17 років об'єднує юних боксерів, кожен з яких, напевно, мріє добитися на рингу таких же успіхів, які скорилися Віталію та Володимиру. Брати Клички - це живі легенди боксу, і дуже правильно, що саме на їхніх прикладах вже виросло ціле покоління".

Справжній ажіотаж у Бердичеві викликав приїзд Київського міського голови Віталія Кличка, який зі розповів повчальні історії зі свого боксерського минулого. Одними з найбільш уважних глядачів були бійці 26-й Бердичівській артилерійської бригади.

!Спорт має силу змінити світ. Він загартовує силу духу і волю до перемоги - зазначив Віталій Кличко. - Ми готуємося не тільки до 18-го і 19-го за ліком турніру, але й до ювілейного 20-го, який збираємося зробити великою подією. Є плани провести його на відкритому повітрі, в шатрах, зі справжнім спортивним шоу".