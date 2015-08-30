Чемпіонат України: "Дніпро" обіграв "Карпати", "Динамо" і "Зоря" зіграли внічию

У Дніпропетровську і Запоріжжі відбулися центральні матчі 6-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в яких "Дніпро" обіграв "Карпати" з рахунком 2:0, а київське "Динамо" і луганська "Зоря" зіграли внічию - 0:0.

Доля матчу в Дніпропетровську вирішилася в самій кінцівці.

Протягом 80-ти хвилин львів'яни стримували натиск суперника, періодично контратакували і мали можливість повести в рахунку. Але, на 81-й хвилині, гол забив Євген Селезньов. Його партнер по команді Папа Гуйє віддав пас зі своєї половини поля, Матеус продовжив передачу головою, а Селезньов прокинув собі на хід і другим дотиком пробив низом точно в сітку воріт. А на 88-й хвилині Селезньов зробив дубль. Матеус пробив з-за штрафного, воротар львів'ян Роман Мисак відбив м'яч перед собою, і Селезньов опинився в потрібному місці, в дотик пробивши у порожні ворота - 2:0.

Паралельна гра за участю лідерів таблиці проходила у Запоріжжі з перевагою "Динамо", але отримати вигоди з цього підопічні Сергія Реброва так і не змогли - 0:0.

В ще одному матчі дня "Олександрія" зіграла внічию з одеським "Чорноморцем" - 0:0.

Таким чином, "Динамо" вперше втратила очки в нинішньому чемпіонаті, але залишилося лідером таблиці - 16 балів. На другому місці йде донецький "Шахтар" - 13, 3-5 місця ділять "Зоря", "Дніпро" і луцька "Волинь" - по 11.

Після цього туру в чемпіонаті України починається двотижнева пауза, пов'язана з матчами національних збірних у рамках відбору до Євро-2016. 7-й тур відбудеться 12-13 вересня.