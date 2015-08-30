Збірна України виграла медальний залік літнього чемпіонату світу з біатлону

На літньому чемпіонаті світу з біатлону, що завершився в румунському Чейле-Градістей, в останній день проходили гонки переслідування у дорослих та юніорів, де збірна України завоювала 2 золоті, 1 срібну та 2 бронзові нагороди, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

У жіночій гонці чемпіонкою світу стала Ольга Абрамова, якої не завадили навіть 5 промахів на вогневому рубежі - 3+0+0+2, 30 хвилин 44.6 секунди. 2-е місце на рахунку Моніка Хойніш з Польщі- +52.7 (1+2+2+2), 3-е - у ще однієї українки Юлії Джими - +1:09.7 (0+1+0+1).

У чоловічій гонці срібним призером став Артем Прима- +28.6 (2+2+0+0). Його випередив трохи менше ніж на півхвилини Мартін Отченаш зі Словаччини- 35:30.7 (0+0+3+1), 3-е місце на рахунку ще одного представника Словаччини Матея Казара- +42.0 (1+2+2+0).

Нарешті, в турнірі юніорок перемогу в гонці переслідування здобула Анастасія Меркушина- 31:14.4 (1+1+0+2). Вона випередила Христину Резцову з Росії- +36,9 (0+2+0+0) і ще одну українку Юлію Журавок- +1:28.0 (0+1+1+2).

Таким чином, збірна України виграла медальний залік змагань.

1. Україна (6, 3, 2)

2. Росія (1, 2, 2)

3. Румунія (1, 1, 1)

4. Болгарія (1, 1, 0)

5. Словаччина (1, 0, 2)

6. Польща (0, 2, 1)

7. Чехія (0, 1, 2)

Літній чемпіонат світу з біатлону проходив у Румунії з 28 по 30 серпня.