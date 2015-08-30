Бондаренко виборов срібло Чемпіонату світу з легкої атлетики у стрибках у висоту

У Пекіні завершився чемпіонат світу з легкої атлетики, де в останній день у стрибках у висоту серед чоловіків чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко не зміг відстояти свій титул, програвши 1 сантиметр канадцеві Дереку Дроуну, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець подолав планку на висоті 2 метри 33 сантиметри.

У свою чергу, канадець з першої спроби подолав снаряд на висоті 2.34, а Бондаренко, не зумівши впоратися з планкою на 2.34, переніс дві інші спроби на 2.36. Але і там його спіткала невдача. Точно також використовував свої спроби китаєць Гуовей Жанг, що розділив 2-е місце з Бондаренко.

Таким чином, на рахунку збірної України 0 золотих, 1 срібна та 1 бронзова нагороди і 22-е місце в медальному заліку.

Перемогу в турнірі здобула збірна Кенії - 7-6-3, на другому місці - Ямайка - 7-2-3, на третьому - США - 6-6-6.

Чемпіонат світу з легкої атлетики проходив у Пекіні з 22 по 30 серпня.