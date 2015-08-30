Прем'єр-ліга, 6-й тур, "Дніпро" - "Карпати": відео онлайн-транлсяция

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 6-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Дніпро" на своєму полі приймає львівські "Карпати".

У цій грі зійдуться команди, які займають 5-6 місця в турнірній таблиці УПЛ.

Другий раз поспіль львів'янам доведеться захищати позиції одного з лідерів турніру, завойовані яскравим стартом сезону, на полі визнаного авторитету. У Києві, за великим рахунком, «Карпати» з напругою не впоралися, програвши з рахунком 0:3. Друга спроба буде сьогодні, і в цій парі гостям, як правило, припадає не менше туго. Статистика очних зустрічей у цій парі однозначно свідчить на користь "Дніпра". Але одне виключення гріє душу спогадами вболівальникам "зелено-білих": великий виграш у підопічних Хуанде Рамоса в сезоні 2013/14 - 4:1.

Обидві команди в останні місяці суттєво оновили свій склад. Мирон Маркевич також тільки намацує контури оновленої команди, яка спробувала б зачепитися за минулорічні показники. Приклад успішного виступу без кількох недавніх лідерів – гра проти «Шахтаря». Однак всі інші поєдинки, на думку вболівальників та більшості фахівців, викликають лише занепокоєння незадовго до старту в Лізі Європи УЄФА. Як наслідок, рідкісне явище: перед стартовим свистком «Карпати» знаходяться вище в таблиці, ніж дніпряни.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри є "Дніпро", на перемогу якого ставки приймаються з коефіцієнтом 1,27 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 5,08 до 1, а на перемогу "Карпат" - 9,60 до 1.

Матч "Дніпро" - "Карпати" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проводить телеканал 2+2.