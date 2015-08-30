Гендиректор ФК "Дніпро" про Лігу Європи: "Глядачі зможуть потрапити тільки на "Русенборг"
Генеральний директор «Дніпра» Андрій Стеценко розповів про майбутні матчі єврокубкового турніру.
Генеральний директор футбольного клубу "Дніпро" (Дніпропетровськ) Андрій Стеценко оприлюднив інформацію щодо деталей проведення майбутніх матчів Ліги Європи, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".
"Глядачі зможуть потрапити тільки на матч з «Русенборгом», якщо не відбудеться ніяких форс-мажорних ситуацій. Ви ж знаєте, що у нас може статися все, що завгодно. І дійсно, резервним стадіоном на цей раз є «Арена Львів». Якщо УЄФА з якихось причин не дозволить грати в Дніпропетровську, будемо на цей раз грати у Львові", - зазначив Стеценко.
Говорячи про жеребкування турніру, Стеценко зазначив: "Група нам дісталася така, що нагадує минулий сезон. Італійський гранд — «Лаціо» замість «Інтера», «Сент-Етьєн» і норвезький «Русенборг», думаю, за силою можна порівняти з «Карабахом», з яким довелося нелегко. З іншого боку, ту групу ми подолали, і будемо сподіватися, що тепер теж все добре складеться. Будемо боротися".
Коментуючи прихід в команду гравця збірної Коста-Ріки Руїса, Стеценко заявив: "Він вже заявлений за нашу команду, і скоро ви самі все побачите. Мені складно про щось говорити, адже він провів лише кілька тренувань з командою. Видно, що хлопець навчений. Зрозуміло, у зв'язку з молодістю у нього є якісь прогалини, але про це краще розкажуть тренери. Все, що він вміє, покаже на полі".
Як повідомляв УНІАН, фіналіст Ліги Європи сезону 2014/15 "Дніпро" нинішній сезон почне з основного раунду турніру, минаючи кваліфікацію.