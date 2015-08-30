Гендиректор ФК "Дніпро" про Лігу Європи: "Глядачі зможуть потрапити тільки на "Русенборг"

Генеральний директор футбольного клубу "Дніпро" (Дніпропетровськ) Андрій Стеценко оприлюднив інформацію щодо деталей проведення майбутніх матчів Ліги Європи, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

"Глядачі зможуть потрапити тільки на матч з «Русенборгом», якщо не відбудеться ніяких форс-мажорних ситуацій. Ви ж знаєте, що у нас може статися все, що завгодно. І дійсно, резервним стадіоном на цей раз є «Арена Львів». Якщо УЄФА з якихось причин не дозволить грати в Дніпропетровську, будемо на цей раз грати у Львові", - зазначив Стеценко.

Говорячи про жеребкування турніру, Стеценко зазначив: "Група нам дісталася така, що нагадує минулий сезон. Італійський гранд — «Лаціо» замість «Інтера», «Сент-Етьєн» і норвезький «Русенборг», думаю, за силою можна порівняти з «Карабахом», з яким довелося нелегко. З іншого боку, ту групу ми подолали, і будемо сподіватися, що тепер теж все добре складеться. Будемо боротися".

Коментуючи прихід в команду гравця збірної Коста-Ріки Руїса, Стеценко заявив: "Він вже заявлений за нашу команду, і скоро ви самі все побачите. Мені складно про щось говорити, адже він провів лише кілька тренувань з командою. Видно, що хлопець навчений. Зрозуміло, у зв'язку з молодістю у нього є якісь прогалини, але про це краще розкажуть тренери. Все, що він вміє, покаже на полі".

Як повідомляв УНІАН, фіналіст Ліги Європи сезону 2014/15 "Дніпро" нинішній сезон почне з основного раунду турніру, минаючи кваліфікацію.