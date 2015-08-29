Усик захистив титул Інтерконтинентального чемпіона WBO

У київському Палаці спорту завершився бій за титул Інтерконтинентального чемпіона WBO в першій важкій вазі (до 90,7 кг), в якому українець Олександр Усик захистив свій титул в поєдинку з Джонні Мюллером з ПАР.

Бій завершився достроково, наприкінці 3-го раунду.

Таким чином, Усик здобув 8-ю поспіль перемогу у 8-ми проведених боях на професійному рингу. Всі перемоги були здобуті достроково.

Усик вже в першому раунді позначив свою перевагу, завдавши кілька точних ударів. Разом з тим, він не дозволяв супернику атакувати себе. Другий раунд також приніс чимало влучних ударів з боку українця, в той час як суперник лише одного разу відповів правим зустрічним ударом. А у 3-му раунді, за 40 секунд до кінця Усик перший раз відправив суперника в нокдаун. За 23 секунди до кінця раунду Мюллер ще раз опинився в нокдауні, а за 5 секунд до кінця, коли українець продовжував методичне побиття суперника, рефері в ринзі припинив бій.

Другим центральним боєм вечора компанії братів Кличків К2 Promotions став поєдинок Дениса Беринчика. Срібний призер Олімпійський ігор-2012 в Лондоні і чемпіонату світу-2011 проводив дебютний бій на професійному ринзі проти досвідченого професіонала Таріка Мадні з Бельгії (19-8-1, 1 КОs) і виграв достроково за підсумками 4-го раунду. Берінчик мав повну перевагу над суперником, постійно атакував, завдав небезпечні удари. А в перерві, перед початком 5-го раунду з'ясувалося, що у Мадні зламано перенісся. Бій був миттєво припинений.