"Волинь" обіграла "Олімпік" у матчі чемпіонату України

У Луцьку завершився матч 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала на своєму полі донецький "Олімпік" і обіграла суперника з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена в самій кінцівці, в доданий арбітром час до основного часу гри.

"Волинь" мала невелику перевагу впродовж матчу, але до 93-ї хвилини рахунок залишався нічийним. А єдиний гольовий момент стався на 4-й доданій арбітром хвилині. Після навісу зі штрафного В'ячеслав Шарпар, який вистрибнув перед вийшовibv з воріт голкіпером Заурі Махарадзе, переправив м'яч у сітку - 1:0.

В паралельному матчі в Полтаві "Ворскла" обіграла харківський "Металіст" з тим же рахунком - 1:0. У ще одній грі дня ужгородська "Говерла" зіграла внічию зі "Сталлю" з Дніпродзержинська - 0:0.

Як повідомляв УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" обіграв запорізький "Металург" із рахунком 2:0.

6-й тур завершиться трьома матчами у неділю, 30 серпня.