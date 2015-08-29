Абрамова стала чемпіонкою світу з літнього біатлону, Прима - срібний призер

У румунському Чейле-Градістей проходить літній чемпіонат світу з біатлону, де в спритерской гонці у жінок перемогу здобула українка Ольга Абрамова, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Спортсменка вразила всі мішені на вогневих рубежах (10 з 10), подолавши дистанцію за 21 хвилину 52.2 секунди. Призерами турніру в цьому виді програми стали представниці Польщі Моніка Хойніш (0+1) - відставання 4.9 секунди, і Магдалена Гвіздон (0+2) - 1 хвилина 17 секунд відставання.

Раніше сьогодні в чоловічій спринтерській гонці Артем Прима виборов срібло. Він також ідеально відстріляв на вогневих рубежах, але по швидкості на 26 секунд відстав від переможця Володимира Ілієва з Болгарії. Примітно, що болгарин допустив 1 промах і проїхав штрафний круг.

Напередодні, у перший день змагань відбулася змішана естафета (по два представника чоловічої і жіночої команди), де збірна України посіла 4-е місце.

У свою чергу, у змаганнях юніорів Антон Мігда виграв спринтерську чоловічу гонку, а Анастасія Меркушина і Юлія Журавок зайняли 1-2 місця в гонці у юніорок. Крім того, в змішаній естафеті юніорська збірна України посіла перше місце з відривом від найближчих суперників з Чехії більш ніж у півтори хвилини.

Чемпіонат світу завершиться в неділю, 30 серпня, чотирма гонками переслідування у чоловіків, жінок, юніорів та юніорок.