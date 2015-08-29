Прем'єр-ліга, 6-й тур, "Волинь" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція (трансляція закінчена)

Сьогодні у Луцьку проходить матч 6-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Волинь" приймає донецький "Олімпік".

У цьому матчі зійшлися 6-а і 12-а команди Прем'єр-ліги.

Безпрограшна серія «Волині», перша перемога «Олімпіка» в попередньому тре, а також вдалий старт обох колективів у Кубку України говорить про те, що противники знаходяться в бойовому і позитивному настрої. Мають команди і по одному новому гравцю у своєму розпорядженні. До Луцька повернувся після нетривалого перебування у клубі Молдови В'ячеслав Шарпар – досвідчений боєць, який не потребує представлення. Донеччани зацікавилися Антоном Поступаленко з метою посилити атакуючий потенціал, скориставшись тим, що цей футболіст не прижився в «Сталі».

У попередньому сезоні під час знайомства суперників все складалося безапеляційно на користь волинян – не так багато команд змогли взяти 6 очок у «олімпійців» - 4:0 (вдома) та 3:1 (у гостях). Можна очікувати результативного футболу і в суботу, адже поки що захист з обох сторін монолітним не виглядає, хоча, ймовірно, пауза в іграх кимось із тренерів була використана саме для усунення такого недоліку.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом є "Волинь", ставки на перемогу якої приймаються з коефіцієнтом 1,46 до 1. На нічию можна поставити з розрахунку 4,04 до 1, а на перемогу "Олімпіка" - 6,30 до 1.

Матч "Волинь" - "Олімпік" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проводить телеканал 2+2.